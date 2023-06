Topman TotalEnergies: kritiek over ‘greenwashing’ oneerlijk

De topman van het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies vindt de kritiek van klimaatactivisten dat het bedrijf aan ‘greenwashing’ zou doen oneerlijk. Dat zei hij in een interview met de krant Le Journal du Dimanche. Volgens Patrick Pouyanné steekt TotalEnergies juist veel geld in duurzame energiebronnen en onder meer de aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s.

Greenwashing betekent dat bedrijven zich schoner voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. De aandeelhoudersvergadering van TotalEnergies in Parijs werd vorige maand nog flink verstoord door demonstraties van klimaatactivisten, waarbij zelfs de Franse ME moest worden ingezet. De klimaatactivisten willen dat TotalEnergies, net zoals ze eisen bij andere olie- en gasconcerns als Shell, sneller verduurzaamt en afscheid neemt van fossiele brandstoffen.

Pouyanné stelt echter dat het bedrijf dit jaar 5 miljard euro investeert in schonere energiebronnen. Daarmee is TotalEnergies “zeer betrokken bij deze strategische uitdaging”, aldus de topman. Maar tegelijkertijd neemt de vraag naar fossiele brandstoffen in de wereld verder toe, stelt de topman. Daardoor zijn ook fossiele investeringen nog nodig.

De 59-jarige bestuursvoorzitter zei verder dat hij bereid is om volgend jaar zijn termijn bij TotalEnergies te verlengen als hij wordt gevraagd om aan te blijven en de aandeelhouders akkoord gaan. Pouyanné nam in 2014 de hoogste functie bij TotalEnergies over na het overlijden van zijn voorganger Christophe de Margerie bij een vliegtuigongeluk in Moskou.