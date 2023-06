Zakenkrant: mogelijk groot banenverlies bij Duitse blad Bild

Bij de Duitse krant Bild dreigt groot banenverlies, met name bij regionale redacties, als gevolg van een herstructurering die moederbedrijf Axel Springer wil doorvoeren bij de grootste tabloid van Duitsland. Dat melden bronnen aan zakenkrant Handelsblatt. Naar verluidt worden de werknemers van Bild maandag geïnformeerd over de plannen.

Axel Springer, dat onder meer ook eigenaar is van de krant Welt, zou kijken naar sluiting van verschillende regionale redactiebureaus of het samenvoegen van redacties van Bild. Ook zou verdere krimp kunnen zijn bij het in 2021 begonnen televisiekanaal Bild TV, aldus Handelsblatt.

Bild telt ongeveer zeshonderd werknemers op zijn redacties en het banenverlies zou in driecijferige hoogte kunnen uitvallen, oftewel minstens honderd ontslagen. De geprinte krantendivisie van Axel Springer heeft te maken met teruglopende inkomsten en dalende oplages, onder druk van concurrentie door digitale media. Grote aandeelhouders van Axel Springer zouden de ingreep steunen.

Bild is het grootste boulevardblad van Duitsland en Europa. Axel Springer wilde geen commentaar geven tegen Handelsblatt.