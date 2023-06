CNV: driedaagse staking tabaksfabriek Imperial Tobacco Joure

Werknemers van tabaksfabriek Imperial Tobacco in Joure beginnen dinsdag aan een driedaagse staking. Een ultimatum van de vakbonden aan het bedrijf verliep maandagmiddag zonder resultaat, meldt CNV.

Bij Imperial Tobacco in Joure werken zo’n 270 mensen. Volgens CNV biedt het bedrijf voor een eenjarige cao onder meer een loonsverhoging van 7 procent plus een eenmalige uitkering van bruto 600 euro. “Te weinig, vinden de vakbondsleden. Met de driedaagse staking maken ze duidelijk dat er beduidend meer nodig is om tot een nieuwe cao te komen”, stelt de vakbond.

CNV eist een loonsverhoging van ruim 13 procent. Ook wil de bond een betere reiskostenvergoeding, betere afspraken over de ploegentoeslag en meer perspectief voor uitzendkrachten.