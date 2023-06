Doe je wasje als de zon schijnt, bepleit netbeheerder Stedin

Huishoudens moeten vaker hun wasjes en vaatwasjes doen als de zon schijnt, in plaats van ‘s avonds. Dat wil netbeheerder Stedin. Op die manier gaat er minder duurzame energie verloren en helpen huishoudens bovendien mee bij het tegengaan van het overvolle elektriciteitsnet. Zowel mensen met als zonder zonnepanelen kunnen hier hun steentje aan bijdragen.

Volgens de netbeheerder denkt een deel van de huishoudens dat stroom ‘s nachts nog altijd goedkoper is. “Met duurzaam opgewekte stroom via zonnepanelen of windmolens is dat juist niet meer van toepassing”, zegt David Peters, een directeur bij Stedin. “Deze energie kunnen we beter gebruiken op de momenten dat die volop beschikbaar is.”

Zeker voor mensen met zonnepanelen kan het goedkoper zijn om overdag hun wasjes te draaien of de elektrische auto op te laden, al is dat afhankelijk van het energiecontract. Mensen zonder zonnepanelen kunnen met ‘zonwassen’, zoals Stedin het concept noemt, zorgen dat duurzame energie van buren zo veel mogelijk wordt gebruikt. Stroom die mensen met zonnepanelen terugleveren aan het net, kan worden opgevangen achter de volgende voordeur. Stroom die alsnog overblijft, gaat verloren. Dat wil Stedin voorkomen.

De in Utrecht, Zeeland en het grootste deel van Zuid-Holland actieve netbeheerder start deze week een campagne, waar onder andere wasserette op zonne-energie in Rotterdam bijhoort.