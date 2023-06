Europese beurzen staan voor lagere opening

De Europese beurzen lijken maandag in navolging van de graadmeters in Azië op weg naar een lagere opening. Beleggers lijken wat terughoudend met een positieve beursweek achter de rug. Op steun uit de Verenigde Staten hoeven ze niet te rekenen. De financiële markten op Wall Street blijven gesloten vanwege Juneteenth, een feestdag waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd.

In Azië werd wat winst gepakt. Ook keken handelaren uit naar een rentebesluit in China en is er steeds meer speculatie dat China meer steunmaatregelen gaat nemen voor de economie. Die groeit minder hard dan verwacht nadat alle strenge coronamaatregelen werden afgeschaft.

Verder staan luchtvaartbedrijven als Airbus in de belangstelling vanwege de grote luchtvaartshow in Parijs, die voor het eerst in jaren weer plaatsvindt. Zowel Airbus als Boeing maken daar naar verwachting enkele grote opdrachten bekend. Airbus zou bijna rond zijn met de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Viva om tot ruim honderd vliegtuigen te gaan leveren. Ook het Indiase IndiGo, de luchtvaartmaatschappij waar voormalig KLM-topman Pieter Elbers nu aan het roer staat, zou veel Airbus-toestellen af willen nemen.

Op het Damrak kan maker van elektrische bussen Ebusco op aandacht rekenen. Dat bedrijf leverde de eerste bussen van de nieuwste generatie, de Ebusco 3.0, uit die gemaakt zijn in serieproductie. De bussen waren al sinds eind vorig jaar zo goed als klaar, maar wachtten nog op enkele onderdelen. De komende maanden wil Ebusco de productie verder opvoeren.

Winkelvastgoedinvesteerder Retail Estates kondigde aan winkelcentrum Alexandrium II Megastores in Rotterdam te kopen voor 81,5 miljoen euro. Dat winkelcentrum bevat grote winkelruimtes die gehuurd worden door bedrijven als MediaMarkt, Coolblue, Decathlon en Pets Place.

KPN maakte bekend glasvezelnetwerken van Primevest Capital Partners over te nemen in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Het gaat in totaal om 127.000 adressen. Financiële details werden niet gemeld.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijdag een fractie hoger op 772,72 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 927,66 punten. In Frankfurt, Londen en Parijs waren plussen tot 1,3 procent te zien op de koersenborden.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 70,97 dollar en Brentolie werd ook 1,1 procent goedkoper, op 75,74 dollar per vat. De euro was 1,0924 dollar waard.