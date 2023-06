Netto minimumloon gaat op 1 juli haast 2 procent omhoog

De aanstaande verhoging van het minimumloon levert werknemers van 21 jaar en ouder netto zo’n 2 procent meer loon op. Iemand die het minimumloon ontvangt, krijgt vanaf juli 36,27 euro extra, becijferde HR-dienstverlener Visma Raet. Bruto gaat het minimumloon er iets meer dan 3 procent op vooruit.

Daarmee komt het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder op 1995 euro per maand uit. Dat bedrag wordt op 1 januari opnieuw aangepast, maar geldt dan voor mensen de 36 uur werken. Als er meer uren worden gewerkt, wordt ook meer verdiend. Vanaf 2024 gaat Nederland namelijk over op een minimumuurloon. Dat is eerlijker omdat in verschillende sectoren werkweken van 36, 38 of 40 uur gelden. De werknemer heeft daar zelf geen invloed op.

Op basis van het minimumloon dat vanaf 1 juli geldt berekende Visma Raet dat iemand die 38 uur werkt er in 2024 bruto zo’n 110 euro per maand bij krijgt. Bij een werkweek van 40 uur ligt het bruto minimummaandloon dan zo’n 222 euro hoger.

Eerder dit jaar ging het minimumloon fors vooruit. Toen kwam er bruto 10 procent bij.