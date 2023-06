Telecomconcern KPN koploper in licht lagere AEX-index

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag lager geopend. Telecomconcern KPN was koploper in de hoofdindex, geholpen door een positief analistenrapport van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Verder lijken beleggers wat terughoudend. Op richting vanuit New York hoeven ze niet te rekenen. De financiële markten op Wall Street blijven gesloten vanwege Juneteenth, een dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht.

De AEX noteerde kort na aanvang 0,3 procent lager op 770,32 punten. De MidKap ging 0,9 procent omlaag tot 919,15 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,4 procent.

KPN klom 1,4 procent. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel en noemt het aandeel KPN een ’top pick’ binnen de telecomsector. Daarnaast maakte KPN bekend glasvezelnetwerken van Primevest Capital Partners over te nemen in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Het gaat in totaal om 127.000 adressen. Financiële details werden niet gemeld.

Chipmachinefabrikant ASML volgde met een koerswinst van 0,5 procent. Grootste dalers in de hoofdindex op Beursplein 5 waren betalingsverwerker Adyen, techinvesteerder Prosus en chemicaliëndistributeur IMCD die tot 1,5 procent inleverden.

In de MidKap stonden bijna alle fondsen in het rood, met industriebedrijf Aalberts als grootste daler (min 2,3 procent). Tankopslagbedrijf Vopak was de enige stijger bij de middelgrote bedrijven op het Damrak met een plus van 0,2 procent.

Verder staan luchtvaartbedrijven als Airbus (plus 1,8 procent) in de belangstelling vanwege de grote luchtvaartshow in Parijs, die voor het eerst in jaren weer plaatsvindt. Zowel Airbus als Boeing maken daar naar verwachting enkele grote opdrachten bekend. Airbus zou bijna rond zijn met de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Viva om tot ruim honderd vliegtuigen te gaan leveren. Ook het Indiase IndiGo, de luchtvaartmaatschappij waar voormalig KLM-topman Pieter Elbers nu aan het roer staat, zou veel Airbus-toestellen af willen nemen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 70,84 dollar en Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 75,72 dollar per vat. De euro was 1,0928 dollar waard, tegen 1,0932 dollar op vrijdag.