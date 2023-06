Telecomconcern KPN koploper op verder negatief gestemd Damrak

Telecomconcern KPN heeft de eerste beursdag van de week afgesloten als koploper in een lagere AEX-index. Het aandeel profiteerde van een positief analistenrapport van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Verder gingen de beurzen in Amsterdam en ook elders in Europa omlaag, net als eerder op de dag in Azië. Beleggers leken wat terughoudend met een positieve beursweek achter de rug.

De AEX sloot met een min van 0,5 procent op 768,98 punten. De MidKap ging 1,3 procent omlaag tot 915,89 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1 procent. Wall Street blijft gesloten vanwege Juneteenth, een dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht.

KPN klom 1,2 procent. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel en noemt het aandeel KPN een “top pick” binnen de telecomsector. Daarnaast maakte KPN bekend glasvezelnetwerken van Primevest Capital Partners over te nemen in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Het gaat in totaal om 127.000 adressen. Financiële details werden niet gemeld.

Ook verzekeraars Aegon en ASR, ING en chipmachineproducent ASML waren in de bovenste regionen te vinden met plussen tot 0,9 procent. Fusiebedrijf DSM-Firmenich was, zonder duidelijke reden, de grootste daler in de AEX met een min van 3,8 procent. In de MidKap was de aanbieder van postkluisjes InPost koploper met een winst van 2,4 procent.

Verder staan luchtvaartbedrijven als Airbus (plus 0,2 procent) in de belangstelling vanwege de grote luchtvaartshow in Parijs. Airbus haalde er een recordorder binnen van de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo, geleid door voormalig KLM-topman Pieter Elbers, van vijfhonderd toestellen. De verwachting is dat ook het Amerikaanse Boeing grote opdrachten binnen zal halen nu de luchtvaart sterk herstel toont van de coronapandemie.

In Frankfurt kelderde Sartorius 15 procent. De Duitse maker van laboratoriumapparatuur kwam met een winstwaarschuwing. Volgens Sartorius is de vraag naar zijn producten afgezwakt nu de coronacrisis voorbij is.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 71,14 dollar en Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 76,07 dollar per vat. De euro was 1,0922 dollar waard, tegen 1,0932 dollar op vrijdag.