Wall Street dicht voor herdenkingsdag afschaffing slavernij in VS

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag dicht om Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht. De naam Juneteenth is een combinatie van de woorden June (juni) en nineteenth (negentiende), verwijzend naar de dag in 1865 waarop de laatste tot slaaf gemaakte mensen werden bevrijd.

Juneteenth is sinds 2021 een nationale feestdag in de VS. Op Juneteenth worden onder meer parades en andere grote evenementen gehouden. Het herdenken van het leed van de slachtoffers van de slavernij is een belangrijk onderdeel van Juneteenth.

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag weer open. De aandacht van beleggers zal deze week vooral uitgaan naar voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, die woensdag en donderdag in het Amerikaanse Congres uitleg zal geven over het monetair beleid van de centrale bank. Vorige week pauzeerde de Fed met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie, na tien verhogingen op rij.

De hoofdgraadmeters in New York gingen vrijdag met koersverliezen tot 0,7 procent het lange weekend in.