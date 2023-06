Air India bestelt in totaal 470 vliegtuigen bij Airbus en Boeing

Air India heeft een megabestelling gedaan bij vliegtuigenbouwers Airbus en Boeing voor respectievelijk 250 en 220 vliegtuigen. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij dinsdag bekendgemaakt in een verklaring. Met de orders is in totaal zo’n 70 miljard dollar gemoeid.

“Ons ambitieuze vlootvernieuwings- en uitbreidingsprogramma zal ertoe leiden dat Air India binnen vijf jaar de meest geavanceerde en brandstofefficiënte vliegtuigen zal inzetten op ons routenetwerk”, laat Campbell Wilson, topman van Air India, weten in de verklaring. De luchtvaartmaatschappij houdt verder de optie open om nog eens 70 vliegtuigen van Boeing te kopen, laat de Amerikaanse vliegtuigbouwer in een andere verklaring weten.

De bekendmaking volgt daags nadat IndiGo, een andere Indiase luchtvaartmaatschappij, heeft gemeld een recordaantal van 500 toestellen bij Airbus te bestellen. Die maatschappij wordt geleid door voormalig KLM-topman Pieter Elbers. De order van IndiGo betekent een record voor het Europese Airbus, dat in een felle concurrentiestrijd is verwikkeld met Boeing.