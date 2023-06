AkzoNobel en DSM-Firmenich onderaan in lagere AEX

AkzoNobel en DSM-Firmenich waren dinsdag bij de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak. De verf- en chemiebedrijven stonden onder druk door een winstalarm van het Duitse speciaalchemieconcern Lanxess, dat stelde nog geen herstel van de vraag te hebben doordat klanten nog altijd hun voorraden afbouwen. Het bedrijf levert onder meer additieven voor de productie van kleurstoffen en verven. In Frankfurt kelderde Lanxess ruim 16 procent.

Beleggers keken daarnaast vooral uit naar de opening van Wall Street, waar de beurshandel na een lang weekeinde wordt hervat. Op de beurzen in China reageerden beleggers teleurgesteld op nieuwe renteverlagingen van de Chinese centrale bank. Dit keer verlaagden de centrale bankiers de rentetarieven voor leningen met een looptijd van een en vijf jaar. Door de leenkosten te verlagen hoopt Beijing het kwakkelende economische herstel aan te jagen. De verlaging van het vijfjarige rentetarief, dat dient als een referentiekader voor de hypotheekrente in China, viel echter tegen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 765,36 punten. De MidKap zakte 1,2 procent tot 905,13 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. Londen won 0,1 procent.

AkzoNobel zakte 3,1 procent en DSM-Firmenich verloor 1,9 procent. Ook chemicaliƫndistributeur IMCD (min 2,4 procent) moest het ontgelden. Techinvesteerder Prosus kampte met aanhoudende koersverliezen in de Chinese techsector en leverde ruim 3 procent in. Informatieleverancier Wolters Kluwer was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 1,3 procent.

In de MidKap stond Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway onderaan met een min van dik 4 procent. Bij de kleinere bedrijven daalde Ebusco 0,7 procent. De fabrikant heeft een nieuw contract getekend met het Duitse openbaarvervoersbedrijf NIAG voor in totaal 31 elektrische bussen.

In Parijs steeg Sanofi 2,9 procent. Beleggers reageerden verheugd op een overwinning van een arbitragezaak rond het controversiƫle maagzuurmedicijn Zantac. In de zaak werd vastgesteld dat de Franse farmaceut het Duitse Boehringer Ingelheim geen vergoedingen hoeft te betalen voor mogelijke verliezen in verband met lopende Zantac-rechtszaken in de VS, waar duizenden eisers beweren dat het maagzuurmedicijn kanker veroorzaakt.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,0924 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 72,09 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 77,02 dollar per vat.