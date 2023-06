AkzoNobel en DSM-Firmenich verliezen op lager Damrak

AkzoNobel en DSM-Firmenich behoorden dinsdag tot de vele dalers in de AEX-index op Beursplein 5, met respectievelijk minnen van 1,6 procent en 0,5 procent. De verf- en chemiebedrijven stonden onder druk door een winstalarm van het Duitse speciaalchemieconcern Lanxess, dat stelde nog geen herstel van de vraag te hebben doordat klanten nog altijd hun voorraden afbouwen. In Frankfurt kelderde Lanxess ruim 15 procent.

De handelsdag stond verder in het teken van de opening van Wall Street, dat weer openging na een lang weekeinde. Op de beurzen in China reageerden beleggers teleurgesteld op nieuwe renteverlagingen van de Chinese centrale bank. Door de leenkosten te verlagen hoopt Beijing het kwakkelende economische herstel aan te jagen.

De AEX noteerde na de slotbel 0,8 procent lager op 763,09 punten. De MidKap verloor 1,7 procent tot 900,06 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,6 procent.

In de MidKap stond Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway onderaan met een min van 5,2 procent. Bij de kleinere bedrijven daalde Ebusco 0,4 procent. De fabrikant heeft een nieuw contract getekend met het Duitse openbaarvervoersbedrijf NIAG voor in totaal 31 elektrische bussen.

Covestro won op de beurs in Frankfurt bijna 13 procent. De Duitse chemieproducent, dat ooit werd afgesplitst van Bayer, wordt mogelijk overgenomen door Abu Dhabi National Oil. Het staatsenergieconcern uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft daartoe een voorlopig overnameverzoek gedaan, melden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Pirelli verloor op de beurs in Milaan 1,8 procent. De bandenmaker, onder meer bekend van de banden van Formule 1-racewagens, raakt zijn plaatsvervangend topman Giorgio Bruno kwijt. Dat meldden opnieuw ingewijden aan persbureau Bloomberg. Bruno was de beoogde opvolger van de huidige topman Marco Tronchetti.

De euro was 1,0902 waard tegen 1,0924 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 70,17 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 75,23 dollar per vat.