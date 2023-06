Brussel vraagt EU-landen 66 miljard extra voor meerjarenbegroting

De Europese Commissie wil dat de 27 lidstaten 66 miljard euro meer bijdragen aan de lopende meerjarenbegroting tot en met 2027. Dat is volgens voorzitter Ursula von der Leyen vooral nodig om Oekraïne de komende jaren financieel te kunnen blijven steunen, waarvoor ze een fonds van 50 miljard euro wil opzetten. Maar ook wil ze meer besteden aan migratie- en vluchtelingenbeleid, en miljarden aan subsidies steken in industrieën en technologieën.

Volgens Von der Leyen is het dagelijks EU-bestuur zich ervan bewust dat niet alleen de commissie wordt geconfronteerd met inflatie en hogere rentebetalingen, maar ook de lidstaten. De commissie heeft haar prioriteiten bijgesteld, zei ze in Brussel, en van elke mogelijkheid om flexibel te zijn gebruikgemaakt. Het extra geld is nodig voor de periode 2024 tot en met 2027.

Toen de EU-landen onderhandelden over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 was de Russische invasie in Oekraïne en de gevolgen daarvan onvoorzien, benadrukte Von der Leyen.