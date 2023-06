Chinese beurzen lager ondanks nieuwe renteverlagingen

De Chinese aandelenbeurzen gingen dinsdag omlaag ondanks nieuwe renteverlagingen in China. Dit keer verlaagde de Chinese centrale bank de rentetarieven voor leningen met een looptijd van een en vijf jaar. Eerder werden al de rentes op andere kortlopende leningen teruggeschroefd. Door de leenkosten te verlagen hoopt Beijing het kwakkelende economische herstel aan te jagen.

De verlaging van het vijfjarige rentetarief, dat dient als een referentiekader voor de hypotheekrente in China, viel echter wat tegen. De aandelen van Chinese vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars lieten dan ook stevige verliezen zien.

Projectontwikkelaar Country Garden Holdings behoorde tot de grootste dalers in Hongkong met een verlies van 5,7 procent. Vastgoedinvesteerder Longfor Group zakte 5 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde mede daardoor tussentijds 1,4 procent in de min. Ook de Chinese techbedrijven gingen verder omlaag. Tech- en webwinkelconcern Alibaba, dat liet weten dat topman Daniel Zhang in september zal worden opgevolgd door Eddie Wu, daalde 1,6 procent. Internet- en gamesbedrijf Tencent verloor 2 procent.

De hoofdindex in Shanghai leverde 0,2 procent in. Beleggers reageerden ook op de ontmoeting van de Chinese leider Xi Jinping met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Tijdens de ontmoeting zou Xi hebben benadrukt dat een stabiele relatie tussen China en de VS goed is voor de wereld.

In Tokio stond de Nikkei kort voor sluiting van de markt 0,3 procent in de min. Elektronicaconcern Sony verloor 0,3 procent. De Japanse handelshuizen Mitsui, Marubeni, Mitsubishi, Itochu en Sumitomo stegen daarentegen tot ruim 3 procent. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beursmiljardair Warren Buffett, heeft zijn belangen in de vijf bedrijven die handel drijven in een breed pakket van goederen van cement tot auto’s, verder uitgebreid.

De Kospi in Seoul hield het verlies beperkt tot 0,1 procent, mede dankzij koerswinsten bij de Zuid-Koreaanse chipbedrijven. Zo steeg SK Hynix 1,6 procent. De All Ordinaries in Sydney was een positieve uitblinker met een plus van 1 procent. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering bleek dat de Australische centrale bankiers hebben gesproken over een renteverhoging en een rentepauze. Uiteindelijk werd gekozen voor een verhoging vanwege de hardnekkige inflatie.