Damrak koerst af op lager begin na renteverlagingen in China

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers verwerken onder meer de nieuwe renteverlagingen in China en kijken uit naar de opening van Wall Street, waar de beurshandel na een lang weekeinde wordt hervat. De aandacht gaat deze week verder uit naar de verklaringen die president Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve zal afleggen voor het Congres.

Vorige week besloot de Fed te pauzeren met het verhogen van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie na tien verhogingen op rij. Wel zinspeelde de centrale bank op verdere verhogingen later dit jaar. Powell verschijnt woensdag en donderdag voor speciale commissies van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat om toelichting te geven op het monetair beleid van de Fed.

De andere Europese beurzen lijken eveneens met kleine minnen te openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag overwegend omlaag, ondanks nieuwe renteverlagingen in China. Dit keer verlaagde de Chinese centrale bank de rentetarieven voor leningen met een looptijd van een en vijf jaar. Door de leenkosten te verlagen hoopt Beijing het kwakkelende economische herstel aan te jagen.

De verlaging van het vijfjarige rentetarief, dat dient als een referentiekader voor de hypotheekrente in China, viel echter wat tegen. De aandelen van Chinese vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars lieten dan ook stevige verliezen zien en de Hang Seng-index in Hongkong verloor daardoor 1,7 procent.

De beurs in Shanghai daalde 0,3 procent. Beleggers reageerden ook op de ontmoeting van de Chinese leider Xi Jinping met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Tijdens de ontmoeting zou Xi hebben benadrukt dat een stabiele relatie tussen China en de VS goed is voor de wereld. De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de plus.

TKH liet weten dat een onderdeel van de technologiegroep een contract heeft gekregen van windenergiebedrijf Ørsted voor de levering van kabels voor een zeewindpark in Taiwan. Financiële details van de deal werden niet bekendgemaakt.

Ebusco heeft een nieuw contract getekend met het Duitse openbaarvervoersbedrijf NIAG voor negentien elektrische bussen van twaalf meter en twaalf bussen van achttien meter. De levering van de bussen staat gepland voor eind 2024.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,0922 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 70,76 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 75,88 dollar per vat.