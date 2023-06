Elektrische automakers Rivian en Tesla stijgen op Wall Street

Rivian Automotive en Tesla behoorden dinsdag tot de stijgers op Wall Street met plussen van respectievelijk 5,5 procent en 5,3 procent. Beleggers leken te spreken over het nieuws dat Rivian de oplaadpoorten van Tesla in zijn elektrische auto’s gaat inbouwen. Daartoe hebben de automakers een overeenkomst gesloten, waardoor Rivian-bestuurders volgend jaar toegang krijgen tot ruim 12.000 Tesla-laadstations in de Verenigde Staten en Canada.

Beleggers begonnen verder voorzichtig aan de verkorte beursweek. Wall Street was maandag dicht vanwege Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht. Verder wordt uitgekeken naar de verklaringen die president Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve later deze week zal afleggen voor het Congres.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 0,7 procent lager af op 34.053,87 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 4388,71 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 13.667,29 punten. De Nasdaq boekte vorige week de grootste weekwinst sinds maart en is al acht weken op rij gestegen. Dat is de langste winstreeks sinds 2019.

Spotify verloor 2 procent. Het Zweedse muziekstreamingplatform zou een duurdere abonnementsoptie overwegen, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Naar verwachting zullen gebruikers daarmee naar muziek kunnen luisteren met een betere geluidskwaliteit. Spotify zou daarmee meer inkomsten willen genereren en investeerders tevreden willen stellen.

Chipmaker Micron Technology zakte 1,1 procent. Persbureau Reuters meldde op basis van een hoge regeringsbron dat het Indiase kabinet de bouw van een nieuwe chipfabriek in India heeft goedgekeurd. De bouw zou 2,7 miljard dollar gaan kosten. Het is de bedoeling dat de chips van Micron Technology in de fabriek getest en verpakt worden, niet geproduceerd.

Avis Budget Group won 9,7 procent. Analisten van zakenbank Morgan Stanley verhoogden het advies voor het autoverhuurbedrijf. Ook Dice Therapeutics werd meer waard, namelijk 37,2 procent. De biotechnoloog wordt voor 2,4 miljard dollar overgenomen door farmaceut Eli Lilly (plus 1 procent).

De euro was 1,0914 dollar waard, tegen 1,0902 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,8 procent tot 70,50 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 75,96 dollar per vat.