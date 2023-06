Qatar gaat nog meer gas aan China leveren

Qatar gaat vanaf 2027 meer gas aan China leveren. De Golfstaat stuurt dan jaarlijks 4 miljoen ton vloeibaar gemaakt aardgas (lng) naar China National Petroleum Corporation (CNPC). De deal heeft een looptijd van 27 jaar. De nieuwe overeenkomst is daarmee vergelijkbaar met een deal die Qatar eind vorig jaar sloot met Sinopec, een ander Chinees olie- en gasbedrijf.

Qatar is zijn gaswinningsmogelijkheden aan het uitbreiden in North Field, een groot gasveld onder de Perzische Golf. De capaciteit van dat gasveld wordt meer dan verdubbeld waardoor Qatar vanaf 2027 126 miljoen ton lng per jaar kan produceren.

Ook Europa hoopt op meer gas van Qatar, nu het continent minder afhankelijk wil worden van Russisch gas. Duitsland sloot al een deal om jaarlijks tot 2 miljoen ton lng af te nemen tot 2042. Europese afnemers zijn echter minder geneigd om de langdurige contracten af te sluiten die Qatar wil hebben om zijn grote investeringen terug te verdienen. De Chinese olie- en gasbedrijven willen dat wel en zowel CNPC als Sinopec nam bovendien een belang van 5 procent in het gasveld.