Turkije schroeft minimumloon met haast een derde op

Het minimumloon in Turkije wordt met 30 procent verhoogd. Dat heeft de Turkse minister van arbeid en sociale zekerheid volgens staatspersbureau Anadolu laten weten. Het is niet de eerste keer dat het minimumloon flink wordt verhoogd in het land dat zucht onder een torenhoge inflatie. Begin dit jaar kwam er 55 procent bij het minimumloon en ook in 2022 verhoogde de regering het minimumloon al eens flink.

De inflatie bedroeg vorige maand volgens officiële cijfers bijna 40 procent. Dat is aanzienlijk lager dan de haast 90 procent van enkele maanden ervoor. Maar die daling is deels veroorzaakt door allerlei voordeeltjes die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan uitdeelde in de aanloop naar de presidentsverkiezingen eerder deze maand. Onafhankelijke groepen denken bovendien al langere tijd dat de werkelijke inflatie meer dan twee keer zo hoog is als het officiële cijfer.

De afgelopen jaren deed Turkije er weinig aan om de inflatie onder controle te krijgen. President Erdogan gelooft niet in de standaard economische praktijk van het verhogen van de rente om de inflatie te beperken. In plaats daarvan hoopte hij investeringen aan te trekken en zo de economie te versterken.

Wel beperkte de overheid in samenwerking met de centrale bank de neergang van de Turkse lira ten opzichte van de dollar en de euro. Na de verkiezing stelde Erdogan een nieuwe minister van Financiën en een centralebankhoofd aan die een meer orthodox beleid aanhangen. De lira werd sindsdien al flink minder waard, wat ook weer leidde tot hogere prijzen voor geïmporteerde producten. Later deze week komt het eerste rentebesluit van de Turkse centrale bank sinds de presidentsverkiezingen. Economen gepolst door zakenkrant FT denken dat de rente dan wordt opgeschroefd van 8,5 procent naar 17 procent.