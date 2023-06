Von der Leyen wil fonds van 50 miljard euro voor Oekraïne

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelt voor 50 miljard euro extra uit te trekken voor Oekraïne. Met het geld wil ze een zogenoemde Oekraïnefaciliteit opzetten om het land in de jaren 2024 tot en met 2027 met de lopende uitgaven te helpen, zoals de betaling van pensioenen en om scholen en ziekenhuizen draaiende te houden. Daarnaast wordt 10 miljard euro aan risicogaranties besteed, om buitenlandse investeerders aan te trekken.

Het hulppakket staat los van de militaire steun aan Oekraïne en wordt in zowel goedkope leningen als subsidies uitgekeerd. Vorig jaar al schoot de commissie Kyiv te hulp met deze zogeheten macrofinanciële steun. Voor dit jaar is 18 miljard euro gereserveerd. President Volodymyr Zelensky krijgt gemiddeld 1,5 miljard euro per maand. Als voorwaarde moet Oekraïne wel een aantal economische hervormingen doorvoeren en corruptie en fraude aanpakken.