Aandacht voor verklaring Fed-baas Powell op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres. Beleggers hopen dat hij meer duidelijkheid verschaft over het toekomstige rentebeleid. Vorige week besloot de Federal Reserve te pauzeren met het verhogen van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Wel hintte Powell op mogelijk twee verdere verhogingen later dit jaar.

Ook de relatie tussen de Verenigde Staten en China houdt de gemoederen bezig. Zo noemde de Amerikaanse president Joe Biden zijn Chinese collega Xi Jinping “een dictator”. Een dag eerder had de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken nog een ontmoeting met Xi. Blinken was juist in China om de spanningen tussen de twee landen te verminderen.

Daarnaast zorgen de tot nu toe tegenvallende maatregelen van China om het kwakkelende economische herstel aan te jagen, voor terughoudendheid. De Chinese centrale bank verlaagde een dag eerder nog een belangrijk rentetarief, maar beleggers hadden op meer gehoopt. De Chinese beurzen gingen woensdag dan ook opnieuw omlaag. Vooral de Chinese techbedrijven moesten het ontgelden en de Hang Seng-index in Hongkong zakte daardoor 2 procent.

De AEX-index op het Damrak lijkt echter wat op te krabbelen na de recente verliezen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting licht hoger openen. In Tokio eindigde de Nikkei 0,6 procent in de plus. De Japanse beurs was daarmee een positieve uitblinker in Azië.

Op het Damrak zal Prosus mogelijk verder onder druk staan. De techinvesteerder verloor een dag eerder al ruim 5 procent door zware koersverliezen in de Chinese techsector. Internet- en gamesbedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, zakte woensdag nog eens 3 procent in Hongkong.

Heijmans kondigde aan Van Wanrooij over te nemen voor bijna 300 miljoen euro. Met de aankoop versterkt Heijmans zijn marktpositie in bouw- en vastgoedontwikkeling in Nederland.

SBM Offshore liet weten de financiering voor het nieuwe drijvende olieproductieplatform (FPSO) Alexandre de Gusmão rond te hebben. De financiering van meer dan 1,6 miljard dollar werd verstrekt door een consortium van banken. De maritieme dienstverlener heeft een meerderheidsbelang in het project.

De euro was 1,0911 waard tegen 1,0902 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 71,50 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 76,17 dollar per vat.