Banken: geen landbouwakkoord houdt boeren langer in onzekerheid

De bankensector betreurt het dat het landbouwakkoord niet tot stand is gekomen. Dat laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten. Volgens de belangenvereniging blijven Nederlandse boeren nu langer in onzekerheid. “Het is belangrijk dat nu vanuit het kabinet alsnog maatregelen worden genomen die zekerheid voor de toekomst gaan bieden”, stelt de NVB.

Boeren, maar ook andere sectoren uit de keten, hebben die zekerheid volgens de NVB nodig om voor de lange termijn financiĆ«le en investeringskeuzes te maken. “Duidelijkheid over flankerende steunmaatregelen, normeringen en vergunningen is bijvoorbeeld nodig om een goede afweging te kunnen maken tussen omschakelen, extensiveren, verplaatsen of stoppen”, aldus de vereniging.

Maar ook banken willen duidelijkheid, zodat zij klanten kunnen begeleiden en helpen met financiering. “Banken blijven graag bereid om zich maximaal in te spannen om de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem mogelijk te maken”, besluit de NVB.

De Rabobank maakte eerder woensdag nog bekend 3 miljard euro beschikbaar te stellen voor boeren die verder willen verduurzamen. De bank gaf aan het belangrijk te vinden dat de landbouwsector verder verduurzaamt en dat boeren “een goede boterham kunnen blijven verdienen”. Het beschikbare geld kunnen boeren gebruiken om bijvoorbeeld meer grond te kopen of om hun bedrijf te vernieuwen.

Ook de Rabobank liet al weten teleurgesteld te zijn dat partijen er niet in zijn geslaagd een landbouwakkoord tot stand te brengen. “Nederland snakt naar duidelijkheid over de toekomst van onze landbouw met perspectief voor de boer, tuinder en de natuur. Onze klanten willen weten waar ze aan toe zijn”, aldus het bankconcern.