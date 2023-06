Bouwer Heijmans koopt Brabants familiebedrijf Van Wanrooij

Heijmans heeft overeenstemming bereikt met Van Wanrooij over de aankoop van het Brabantse familiebedrijf. Met de voorgenomen deal die een waarde heeft van bijna 300 miljoen euro, versterkt het bouwconcern zijn marktpositie in bouw- en vastgoedontwikkeling in Nederland.

Heijmans neemt de projectontwikkelingsactiviteiten, het bouwbedrijf, de timmerfabriek en de bouwmaterialenhandel over van Van Wanrooij. De verhuur van de zakelijke panden en woningen van het familiebedrijf blijven in beheer bij Van Wanrooij.

Van Wanrooij werd in 1969 opgericht door de twee broers Wim en André van Wanrooij en is in ruim vijftig jaar tijd uitgegroeid van een klein aannemersbedrijf tot een familiebedrijf in de woningbouw- en ontwikkelingssector met circa 275 werknemers.

Alle medewerkers van Van Wanrooij worden onderdeel van Heijmans met behoud van werkgelegenheid. Ook de huidige driekoppige familiedirectie van Van Wanrooij blijft de komende twee jaar operationeel betrokken bij de bedrijfsactiviteiten om een goede overdracht te waarborgen.

Door de overname stijgt de omzet van Heijmans met ruim 20 procent naar 2,2 miljard euro en verdubbelt de werkvoorraad in vastgoedontwikkeling van circa 15.000 naar 29.000 nieuwbouwwoningen. De overname verhoogt ook de ontwikkelcapaciteit van Heijmans met 1000 à 1500 woningen op jaarbasis naar 3000 à 4000 woningen.

De koopprijs wordt deels betaald door een aandelenuitgifte aan de aandeelhouders van Van Wanrooij. Zij verwerven hierdoor ruim 9 procent van de certificaten van aandelen in Heijmans. Het resterende deel van de koopsom is in contanten. De overname wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 afgerond na goedkeuring van de toezichthouder.