Chinese techbedrijven zetten beurs Hongkong fors lager

De aandelenbeurs in Hongkong ging woensdag flink omlaag. Vooral de Chinese techbedrijven kregen opnieuw rake klappen na de tegenvallende renteverlagingen van de Chinese centrale bank een dag eerder. Met die verlagingen wil China het kwakkelende economische herstel aanjagen, maar volgens beleggers moeten er meer stimuleringsmaatregelen worden genomen.

De Chinese tech- en webwinkelconcerns Alibaba en JD.com zakten 3,5 en 3,7 procent. Internet- en gamesbedrijf Tencent verloor 3 procent en maaltijdbezorger Meituan daalde 3,6 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde daardoor tussentijds 1,9 procent in de min. De Chinese autobedrijven waren daarentegen in trek. Zo klom Nio dik 5 procent. De fabrikant van elektrische auto’s kreeg een kapitaalinjectie van bijna 740 miljoen dollar van het investeringsfonds van Abu Dhabi. Ook heeft de Chinese overheid het belastingvoordeel op de aanschaf van een elektrische auto verlengd tot 2027.

Ook de andere Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na de verliesbeurt op Wall Street en keken vooral uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen in het Congres. De beurs in Shanghai verloor 0,4 procent en de Kospi in Seoul zakte 0,7 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,3 procent.

De Nikkei in Tokio boekte een winst van 0,7 procent. Dat kwam mede door een stevige koerswinst van SoftBank (plus 2,7 procent). Topman Masayoshi Son zei dat de grote Japanse techinvesteerder van plan is om over te schakelen van de “verdedigingsmodus” naar de “aanvalsmodus” en wil profiteren van de revolutie rond kunstmatige intelligentie (AI). Ook liet de in Singapore gevestigde taxidienst Grab, waarin SoftBank een groot belang heeft, weten meer dan duizend banen te schrappen. Dat is zo’n 11 procent van het totale personeelsbestand.