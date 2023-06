Meerderheid FNV-leden wijst eindbod supermarktbazen af

Meer dan de helft van de FNV-leden in de supermarkten (57 procent) heeft het eindbod van werkgevers afgewezen, meldt de FNV. De vakbond zegt nu in gesprek met ze te gaan of er voldoende draagvlak is om de “werkgevers met acties weer terug aan de onderhandelingstafel te dwingen”. De leden van het CNV stemden wel in met het loonbod.

Eerder deze maand gaven vakbonden juist aan dat ze tevreden waren met een loonbod van werkgevers van 10 procent meer salaris. Daniëlle Wiek, bestuurder FNV, plaatste toen al wel enkele kanttekeningen. De bonden zouden het bod voorleggen aan hun leden.

Volgens FNV zijn er nu verschillende struikelblokken. Zo willen medewerkers niet wachten tot september voor hun lonen omhoog gaan. “Ook moeten de jeugdlonen voor werknemers tot 21 jaar van tafel en moet de zondagstoeslag weer naar 100 procent”, zegt Daniëlle Wiek, bestuurder FNV. Ook willen ze dat een regeling wordt uitgebreid waarmee oudere werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Daarnaast zou er onvoldoende gedaan worden om de werkdruk te verlagen.

Ook CNV-leden vonden het jammer dat er geen afspraken zijn gemaakt over het aanpakken van de werkdruk, maar vonden dat geen reden om het bereikte akkoord af te wijzen. CNV-bestuurder Jacqueline Twerda erkent dat er op sommige vlakken nog werk aan de winkel is. “We hebben met de werkgevers afgesproken daarover komende cao-periode uitgebreid te overleggen.”

Voor de supermarktbranche, waarin volgens FNV in totaal zo’n 330.000 mensen werken, gelden twee cao’s. De eerste is voor werknemers die werken bij supermarkten die zijn aangesloten bij de VGL. Daaronder vallen grote supermarkten als Albert Heijn, Jumbo en Lidl. De andere cao geldt voor supermarktpersoneel dat werkt voor franchisesupermarkten. Het eerdere loonbod van de werkgevers geldt voor beide cao’s, die enkel verschillen op pensioenafspraken.