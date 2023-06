Mogelijk nieuwe stakingen op Duitse spoor na klappen cao-overleg

De Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn heeft geen afspraken kunnen maken met vakbond EVG over een nieuwe cao. Daardoor kunnen spoormedewerkers mogelijk opnieuw overgaan tot stakingen. Maar ook een bemiddelingsprocedure tussen de twee partijen behoort nog tot de mogelijkheden.

Het vakbondsbestuur van EVG beslist donderdag welke van deze twee opties werkelijkheid wordt. De bond onderhandelt sinds eind februari met zo’n vijftig spoorwegmaatschappijen over hogere salarissen voor zo’n 230.000 werknemers. De nadruk lag vooral op Deutsche Bahn, waar 180.000 van deze mensen werken. De nieuwe cao zou wel voor alle spoorwegbedrijven gaan gelden. EVG eist daarvoor een loonsverhoging van 12 procent.

De moeizame onderhandelingen leidden eerder al tot meerdere stakingen waarbij het treinvervoer in Duitsland grotendeels werd stilgelegd. Daar hadden ook internationale treinen vanuit Nederland last van, net als lokale verbindingen over de grens. Bovendien had het goederenvervoer vanuit de Rotterdamse haven naar het Ruhrgebied hinder van de stakingen.

Begin juni werden de stakingen opgeschort, nadat Deutsche Bahn was ingegaan op een uitnodiging om verder te praten. “We hopen dat EVG bereidheid zal tonen om concessies te doen, die dan eindelijk tot een nieuwe overeenkomst zullen leiden”, zei een woordvoerster van het spoorbedrijf destijds. Eerder verweet Deutsche Bahn de bond al zelf geen water bij de wijn te willen doen, maar alleen concessies van de werkgevers te willen.