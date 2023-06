Overnamenieuws stuwt Heijmans naar winst op lager Damrak

Heijmans heeft de handelsdag op het Damrak woensdag met een stevige plus van 4,5 procent afgesloten. Het bouwconcern maakte bekend het Brabantse familiebedrijf Van Wanrooij te kopen voor bijna 300 miljoen euro. Daarmee versterkt Heijmans zijn positie in de Nederlandse bouw- en vastgoedontwikkeling, iets waar beleggers verheugd op reageerden.

Verder bleef de stemming op de Europese beurzen terughoudend, waarbij de focus vooral lag op de verklaring van de centralebankpresident Jerome Powell in het Amerikaanse Congres. Volgens Powell heeft de strijd tegen inflatie nog een lange weg te gaan. Ook zouden bijna alle Fed-beleidsmakers het erover eens zijn dat het noodzakelijk is om “de rente iets verder te verhogen tegen het einde van het jaar”.

De AEX-index stond na de slotbel 0,5 procent lager op 759,16 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 892,87 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden respectievelijk 0,6 procent en 0,5 procent.

Ook de beurs in Londen sloot lager (min 0,1 procent), na een lichte stijging eerder op de dag. Woensdag werd bekend dat de Britse inflatie in mei met 8,7 procent onverwacht hoog is gebleven. Economen hadden gerekend op een afname, maar het inflatiecijfer bleek gelijk aan dat van april. Daardoor houden beleggers er rekening mee dat de Bank of England de rente donderdag verder verhoogt om de inflatie te beteugelen.

AkzoNobel stond tussen de stijgers in de AEX-index (plus 1,1 procent). Het verfconcern eindigde een dag eerder nog lager, na een winstalarm van het Duitse speciaalchemieconcern Lanxess. Dat stelde nog geen herstel van de vraag te hebben waargenomen. Ook DSM-Firmenich verloor daarop, maar het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf wist in tegenstelling tot AkzoNobel niet de weg omhoog te vinden, en verloor 1 procent.

In de MidKap zakte TKH 0,8 procent. De technologiegroep leek niet te profiteren van een contract dat een van zijn onderdelen heeft gekregen van windenergiebedrijf ├śrsted. Dat omvat de levering van kabels voor een zeewindpark in Taiwan. Bovenaan de lijst van middelgrote fondsen stond kunstmestbedrijf OCI, dat 3 procent steeg.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent tot 72,62 dollar en Brentolie werd 1,6 procent duurder op 77,12 dollar per vat. De euro was 1,0956 dollar waard, tegen 1,0902 dollar een dag eerder.