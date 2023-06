Het landbouwoverleg is definitief gestaakt, zegt Chris Kalden, voorzitter van het overleg. “De partijen die samen aan tafel zitten om een landbouwakkoord te maken, hebben vastgesteld dat het niet geloofwaardig is om een akkoord te sluiten zonder deelname van de grootste landbouworganisatie in Nederland, LTO Nederland”, zegt de voorzitter.

Daarom is volgens hem besloten om het proces te stoppen.