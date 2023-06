Shell koploper in rode AEX, Heijmans wint na overname

Olie- en gasconcern Shell was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Bij de kleinere bedrijven klom Heijmans 1,9 procent. Het bouwconcern kondigde aan het Brabantse familiebedrijf Van Wanrooij over te nemen voor bijna 300 miljoen euro. Met de aankoop versterkt Heijmans zijn marktpositie in bouw- en vastgoedontwikkeling in Nederland.

Beleggers kijken verder vooral uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen in het Congres. Beleggers hopen dat hij meer duidelijkheid verschaft over het toekomstige rentebeleid. Vorige week besloot de Federal Reserve te pauzeren met het verhogen van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Wel hintte Powell op mogelijk twee verdere verhogingen later dit jaar.

Daarnaast zorgen de tot nu toe tegenvallende maatregelen van China om het kwakkelende economische herstel aan te jagen, voor terughoudendheid op de beursvloeren. De Chinese centrale bank verlaagde een dag eerder nog een belangrijk rentetarief, maar beleggers hadden op meer gehoopt.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 760,68 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 896,33 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent.

Londen zakte 0,5 procent. De Britse inflatie is mei onverwacht hoog gebleven op 8,7 procent. Dat was gelijk aan het inflatiecijfer over april, terwijl economen hadden gerekend op een afname. De Bank of England zal naar verwachting donderdag opnieuw de rente verhogen om de aanhoudend hoge inflatie te bestrijden.

Naast Shell (plus 0,7 procent) lieten de banken ABN AMRO en ING kleine winsten zien van 0,4 en 0,2 procent. Platenlabel UMG was de grootste daler in de AEX, met een min van 1,7 procent. Beleggers verwerkten onder meer een bericht van persbureau Bloomberg dat het Zweedse muziekstreamingplatform Spotify een duurdere abonnementsoptie zou overwegen. Spotify zou daarmee meer inkomsten willen genereren en investeerders tevreden willen stellen.

In Frankfurt zakte post- en pakketbezorger Deutsche Post DHL ruim 1 procent na tegenvallende resultaten van zijn Amerikaanse branchegenoot FedEx. In Amsterdam daalde PostNL 0,6 procent.

De euro was 1,0910 waard tegen 1,0902 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 71,55 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 76,21 dollar per vat.