Tesla-topman Elon Musk belooft snelle investering in India

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla zal waarschijnlijk een aanzienlijke investering gaan doen in India. Dat zei topman Elon Musk na een ontmoeting met Narendra Modi tijdens het bezoek van de Indiase premier aan de Verenigde Staten.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat Tesla in India zal zijn en we zullen dit zo snel mogelijk doen”, zei Musk na de bijeenkomst. “We willen niet op een aankondiging vooruitlopen, maar ik denk dat het vrij waarschijnlijk is dat er een aanzienlijke investering zal zijn in de relatie met India.”

Tesla en India hebben de investeringsgesprekken in mei dit jaar nieuw leven ingeblazen, na een impasse in de onderhandelingen van een jaar. Hoewel leidinggevenden van de autofabrikant tijdens een recent bezoek aan India met overheidsfunctionarissen hebben gesproken over de binnenlandse inkoop van onderdelen en stimulansen van de overheid, leidde dit niet tot een voorstel om een fabriek op te zetten in het land.

Musk, die regelmatig door Indiase functionarissen wordt benaderd om lokaal elektrische auto’s te gaan bouwen, zei dat hij van plan is in 2024 het land met de meeste inwoners ter wereld te gaan bezoeken. India wil profiteren van de verslechterde relatie tussen China en Verenigde Staten door het land te presenteren als een alternatief voor Amerikaanse bedrijven die hun afhankelijkheid van China willen beperken. Premier Modi heeft tijdens zijn bezoek aan New York dan ook gesproken met meer dan twintig belangrijke politici en zakenlieden.

De samenwerking tussen Amerikaanse en Indiase bedrijven op het gebied van nieuwe technologie├źn en het verminderen van handelsbelemmeringen zijn ook de belangrijkste onderwerpen voor de ontmoeting tussen Modi en de Amerikaanse president Joe Biden, die voor donderdag is gepland.

Musk, die naast topman van Tesla ook de baas is van een aantal andere ondernemingen, ziet naast de productie van elektrische auto’s in India ook mogelijkheden voor andere investeringsprojecten in het land. Zo ziet de rijkste man ter wereld ook kansen voor duurzame energieopwekking en energieopslag in India. Daarnaast wil Musk de plannen van zijn bedrijf SpaceX nieuw leven inblazen om afgelegen Indiase dorpen te voorzien van snel internet. Musk zei vorig jaar dat SpaceX wachtte op goedkeuring van de Indiase overheid om zijn internetdiensten aan te bieden, na het opzetten van een Indiase tak in 2021.