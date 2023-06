Twee bedrijven mogen gekweekt kippenvlees in de VS gaan verkopen

De Verenigde Staten hebben voor het eerst goedkeuring verleend voor de verkoop van kippenvlees dat is gekweekt uit dierlijke cellen. Upside Foods en Good Meat, de bedrijven die het vlees mogen produceren, verwachten dat hun producten daardoor binnenkort verkrijgbaar zullen zijn in bepaalde restaurants.

De toestemming volgt op het goedkeuren van de voedselveiligheidssystemen van beide bedrijven. Dat meldt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Landbouw aan het Franse persbureau AFP. De Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond FDA gaf in november al zijn fiat voor de productie van het kippenkweekvlees.

De topman en oprichter van Upside Foods Uma Valeti is blij met het nieuws. “Deze goedkeuring zal de manier waarop vlees op onze tafel terechtkomt fundamenteel veranderen,” zei hij. “Het is een grote stap voorwaarts naar een duurzamere toekomst, een toekomst waarin keuze en leven behouden blijven.” Kort na de goedkeuring kreeg Upside Foods meteen een eerste bestelling. Die werd geplaatst door Dominique Crenn, chef van sterrenrestaurant Bar Crenn in San Francisco.

Ook het vlees van Good Meat kon op interesse rekenen, waarna het bedrijf direct is begonnen met de productie van een eerste partij. Die belangstelling kwam van sterrenchefkok José Andrés, die het vlees wil verkopen in een nog te onthullen restaurant in Washington.