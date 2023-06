Wall Street sluit lager na ‘rentehints’ van Fed-baas Powell

De stemming bleef woensdag afwachtend op Wall Street, waar de beurzen de handelsdag lager eindigden. De aandacht van beleggers ging met name uit naar de verklaring van centralebankpresident Jerome Powell, die het beleid van de Federal Reserve woensdag moest verantwoorden in het Amerikaanse Congres. Volgens Powell heeft de strijd tegen inflatie nog een lange weg te gaan. Ook zouden bijna alle Fed-beleidsmakers het erover eens zijn dat het noodzakelijk is om “de rente iets verder te verhogen tegen het einde van het jaar”.

De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 0,3 procent op 33.951,52 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 4365,69 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1,2 procent tot 13.502,20 punten.

Tesla verloor 5,5 procent, na een adviesverlaging door Barclays. De analisten van de Britse bank adviseren beleggers om wat winst te nemen na de sterke koersstijging van het aandeel. De maker van de bekende elektrische auto’s steeg een dag eerder nog ruim 5 procent, na het nieuws dat branchegenoot Rivian oplaadpoorten van Tesla in zijn auto’s gaat inbouwen. Ook Rivian wist de opmars van een dag eerder niet door te zetten, en daalde 6,9 procent.

Intel zakte 6 procent. De chipproducent verkoopt een belang van ongeveer 20 procent in zijn in Wenen gevestigde chiptoeleverancier IMS Nanofabrication aan investeerder Bain Capital. Een verkoopprijs werd niet vermeld. Wel wordt IMS volgens Intel door de deal gewaardeerd op 4,3 miljard dollar.

FedEx behoorde eveneens tot de verliezers (min 2,5 procent). De grote Amerikaanse post- en pakketbezorger boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Ook viel de winstverwachting voor het hele jaar lager uit dan voorzien. Financieel topman Michael Lenz van FedEx liet daarnaast weten met pensioen te gaan.

De olieprijs ging omhoog, nadat deze eerder op de handelsdag juist nog een daling had laten zien. De stijging leek onder meer het gevolg van uitspraken van de vicepremier van China, die naar verluidt had gezegd dat de Chinese economie in goede vorm is. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent tot 72,59 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 77,17 dollar per vat.

De euro was 1,0986 dollar waard, tegen 1,0956 dollar bij het slot van de Europese beurshandel.