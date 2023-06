Aandacht voor Aegon en rentebesluiten op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar Aegon. De verzekeraar houdt een beleggersdag in Londen en liet voorafgaand aan die bijeenkomst weten vol in te zetten op groei in de Verenigde Staten. Nu de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten door ASR binnen enkele weken is afgerond, wil Aegon wil onder meer het netwerk van adviseurs van zijn Amerikaanse tak Transamerica uitbreiden en verder groeien in de Amerikaanse pensioenmarkt. Ook wil Aegon de komende jaren meer dividend uitkeren.

Daarnaast staan er een aantal rentebesluiten van centrale banken op het programma. In het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Noorwegen en Zwitserland zullen de centrale bankiers zich buigen over het rentebeleid in hun landen. In Turkije zal de rente naar verwachting fors worden opgeschroefd door de nieuwe gouverneur van de centrale bank in een poging het rentebeleid te normaliseren in het land, dat kampt met een torenhoge inflatie.

Daarnaast kauwen beleggers nog na op de woorden van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident zei in een verklaring voor het Amerikaanse Congres dat de strijd tegen de inflatie nog een lange weg heeft te gaan en dat het noodzakelijk is om de rente nog iets verder te verhogen tegen het einde van het jaar. Zijn uitlatingen zorgden woensdag al voor koersverliezen op de beurzen in Europa en New York.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt lager te gaan beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met minnen openen. In Tokio eindigde de Nikkei donderdag 0,9 procent lager. In China, Hongkong en Taiwan waren de beurzen gesloten.

Op het Damrak staat ook Shell in de belangstelling. Analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley haalden het olie- en gasconcern van hun verkooplijst af.

Telecomconcern KPN kondigde aan de Nederlandse activiteiten van Youfone over te nemen voor een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro. Youfone is al actief op de netwerken van KPN en heeft meer dan 540.000 klanten. Met de overname versterkt KPN naar eigen zeggen zijn positie in de mobiele en breedbandmarkt aanzienlijk.

De euro was 1,0984 dollar waard, tegen 1,0956 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 72,15 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 76,71 dollar per vat.