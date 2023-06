Aandelenbeurs Amsterdam schudt rentevrees van zich af

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een minieme winst gesloten. Hoofdgraadmeter AEX werkte de eerdere verliezen weg, die samenvielen met de boodschap dat centrale banken nog veel moeten doen om de inflatie in te dammen.

Voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve zei woensdag dat er nog een lange weg te gaan is voordat de centralebankenkoepel de inflatie rond de 2 procent heeft gebracht. Tegen de Senaat zei hij een dag later nog twee renteverhogingen te verwachten dit jaar. Tegelijkertijd ging het belangrijkste rentetarief van de Britse centrale bank met een onverwacht grote stap van een half procentpunt omhoog.

De AEX eindigde vrijwel vlak op 759,17 punten, waarbij betalingsverwerker Adyen de grootste winnaar was met een plus van 2,6 procent. De banken ING en ABN AMRO eindigden onderaan met minnen tot 2,3 procent. De MidKap eindigde 0,1 procent lager op 891,89 punten. Andere Europese beurzen leden grotere verliezen. Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,8 procent.

Aegon praatte beleggers bij over de strategie die de verzekeraar wil volgen. Daarbij meldde het bestuur dat de focus in de toekomst vooral op de Amerikaanse markt zal liggen. Veel verrassingen bevatte de mededeling niet en het aandeel kwam niet ver van zijn slotstand van woensdag.

Ebusco won 2,5 procent. De fabrikant heeft een contract getekend met het Zweedse Keolis Sverige voor de levering van maximaal 125 elektrische bussen. CM.com steeg 5,4 procent. De chatleverancier is gestart met zijn nieuwe platform voor generatieve kunstmatige intelligentie (AI) bij tien van zijn voornaamste klanten.

In Frankfurt won plasticfabrikant Covestro 2,6 procent. Volgens mediaberichten heeft het Duitse bedrijf een overnamebod afgewezen van Adnoc, het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi. Het geboden bedrag zou te laag zijn geweest en Adnoc beraadt zich nu op vervolgstappen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De euro was 1,0957 dollar waard, tegen 1,0956 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,5 procent tot 69,31 dollar. Brentolie kostte 4 procent minder, op 74,07 dollar per vat.