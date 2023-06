Aegon en KPN zakken in roodgekleurde AEX

De AEX-index op het Damrak ging donderdag flink omlaag. Aegon zakte 1,8 procent. De verzekeraar houdt een beleggersdag in Londen en liet voorafgaand aan die bijeenkomst weten vol in te zetten op groei in de Verenigde Staten. Nu de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten door ASR binnen enkele weken is afgerond, wil Aegon onder meer het netwerk van adviseurs van zijn Amerikaanse tak Transamerica uitbreiden en verder groeien in de Amerikaanse pensioenmarkt. Ook wil Aegon de komende jaren meer dividend uitkeren.

KPN daalde 0,5 procent. Het telecomconcern neemt de Nederlandse activiteiten van Youfone over voor een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro. Met de overname versterkt KPN naar eigen zeggen zijn positie in de mobiele en breedbandmarkt aanzienlijk.

Beleggers keken verder uit naar de rentebesluiten van de centrale banken in het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Noorwegen en Zwitserland. Ook kauwden beleggers nog na op de woorden van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident zei in een verklaring voor het Amerikaanse Congres dat de strijd tegen de inflatie nog een lange weg heeft te gaan en dat het noodzakelijk is om de rente nog iets verder te verhogen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 1 procent lager op 751,94 punten. De MidKap zakte 1,2 procent tot 882,56 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,2 procent.

ING was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 2,4 procent. Staalproducent ArcelorMittal volgde met een min van 1,9 procent. Shell verloor 0,9 procent ondanks een positief analistenrapport. De kenners van de Amerikaanse bank Morgan Stanley haalden het olie- en gasconcern van hun verkooplijst af.

Chemicaliƫndistributeur IMCD bleef ongewijzigd, na een koopadvies door de Belgische bank KBC. Betaalbedrijf Adyen en verfconcern AkzoNobel waren de enige stijgers met winsten van 0,6 en 0,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte Ebusco dik 2 procent. De fabrikant heeft een contract getekend met het Zweedse Keolis Sverige voor de levering van maximaal 125 elektrische bussen. CM.com steeg 1,6 procent. De chatleverancier is gestart met zijn nieuwe platform voor generatieve kunstmatige intelligentie (AI) bij tien van zijn voornaamste klanten.

De euro was 1,0986 dollar waard, tegen 1,0956 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 72,38 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 76,93 dollar per vat.