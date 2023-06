Aegon wil met nieuw logo inzetten op groei in Verenigde Staten

Verzekeraar Aegon wil volop in gaan zetten op groei in de Verenigde Staten. De Amerikaanse tak, met de naam Transamerica, moet daarom uit gaan breiden, meldde Aegon donderdag in aanloop naar een beleggersdag. De overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten door ASR is binnen enkele weken afgerond en dan zal Aegon beleggers gaan belonen. Bovendien heeft Aegon zichzelf een nieuw logo aangemeten voor deze verandering.

Dat logo bestaat nog steeds uit een licht gekanteld vierkant en de naam van het bedrijf, maar het vierkant is nu zwart met meerdere gekleurde strepen erin. De naam wordt daarnaast in een ronder lettertype geschreven.

Aegon wil in de VS groeien door het netwerk van adviseurs van Transamerica uit te breiden van 70.000 naar 110.000. Die adviseurs verkopen niet alleen producten van Transamerica, maar ook van andere bedrijven. Tegelijkertijd gaat de Amerikaanse Aegon-tak meer zaken in eigen hand nemen, zoals het ontwerpen en maken van nieuwe financiƫle diensten. Ook de ondersteuning van verkopers en klanten krijgt meer prioriteit en zal niet meer worden uitbesteed.

Verder wil Aegon met Transamerica ook groeien in de pensioenen. Het bedrijf regelt al de financiƫle kant van veel pensioenen in de VS en ziet op die markt nog meer kansen nu ook in de VS de vergrijzing eraan komt.