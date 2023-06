Beheerder Liander meldt knelpunten stroomnet in drie provincies

Netbeheerder Liander heeft in de provincies Noord-Holland, Gelderland en Friesland weer nieuwe knelpunten op het stroomnet geïdentificeerd. Door de energietransitie en de grotere vraag naar elektriciteit bij bedrijven loopt het stroomnet al enkele jaren vol op verschillende punten in het land. Maar Liander heeft ook een knelpunt in Flevoland opgelost.

De nieuwe knelpunten zijn onder meer in de regio Nijmegen, in het Friese IJlst en Bolsward en in Noord-Holland in Enkhuizen, Den Helder en op Texel. Op veel van die plekken is er geen ruimte meer voor nieuwe of verzwaarde aansluitingen voor grootverbruikers. Maar ook komt het voor dat het terugleveren van stroom niet mogelijk is.

Liander gaat in alle gebieden congestiemanagement inzetten. Daarbij worden bedrijven gevraagd om tegen betaling op piekmomenten minder stroom te gebruiken of een deel van de ruimte in de aansluiting die ze hebben maar niet gebruiken, vrij te geven.

In Zeewolde loste Liander juist een knelpunt op. Daar kan weer stroom aan het net geleverd worden.