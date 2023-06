Britse rente verder omhoog met half procentpunt

De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk met een half procentpunt verhoogd. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden, die ondanks de eerdere renteverhogingen nog altijd op een hoog niveau ligt. Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.

De Britse centrale bank begon in december 2021 als een van de eerste centrale banken met het verhogen van de rente en heeft die nu inmiddels dertien keer op rij opgeschroefd, tot een niveau van 5,00 procent. Dat is het hoogste tarief sinds 2008. De rentestap was groter dan de verhoging van een kwart procentpunt die economen hadden verwacht.

De beleidsbepalers van de centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Zeven van de negen bestuurders stemden voor een renteverhoging met 0,5 procentpunt en twee stemden tegen een verdere verhoging van de rente. De BoE verklaarde daarnaast dat meer renteverhogingen waarschijnlijk nodig zullen zijn als de inflatie hoog blijft. De centrale bank streeft naar een inflatie van 2 procent.

Hoewel de Britse inflatie in de afgelopen maanden wat is afgenomen, stijgen de prijzen nog altijd flink en worden veel huishoudens in het land hard geraakt door de hogere kosten voor levensonderhoud. Eerder deze week bleek dat de Britse inflatie in mei met 8,7 procent onverwacht hoog is gebleven. Economen hadden gerekend op een afname, maar het inflatiecijfer bleef gelijk aan dat van april.