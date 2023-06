Britse vakbond kondigt nieuwe spoorstakingen aan

Reizigers in Groot-Brittanniƫ moeten zich volgende maand opnieuw opmaken voor chaos in het openbaar vervoer. Duizenden medewerkers van Britse spoorwegmaatschappijen staken dan uit onvrede over hun loon, meldt vakbond RMT. Die vakbond voor transport en personenvervoer zegt niet uitgenodigd te worden voor nieuwe salarisonderhandelingen en wil met de acties werkgevers onder druk zetten om toch in te stemmen.

RMT voorspelt dat 20.000 medewerkers van in totaal veertien vervoersbedrijven het werk neerleggen. De stakingen staan gepland op 20, 22 en 29 juli.

Het Verenigd Koninkrijk heeft dit jaar net als andere Europese landen te maken met een stakingsgolf. Die acties vonden naast het openbaar vervoer bijvoorbeeld ook bij ambulancediensten, de gezondheidszorg en de postbezorging plaats. De werknemers willen gecompenseerd worden voor de sterk gestegen prijzen in de supermarkt, en dat leidt tot cao-conflicten.

Secretaris-generaal Mike Lynch van RMT wijst bij de aankondiging van de nieuwe spoorstakingen ook op rol van de Britse regering. Die bepaalt hoeveel ruimte de ov-bedrijven krijgen om de lonen te verhogen, stelt Lynch. “De regering blijft de bedrijven ketenen en staat ze niet toe om met een pakket te komen dat dit conflict kan oplossen”, zegt hij.

Ook in Duitsland dreigen nieuwe stakingen op het spoor. Vakbond EVG verklaarde donderdag dat onderhandelingen met spoorwegbedrijf Deutsche Bahn waren mislukt en bereidt nu nieuwe acties voor.