Brussel duikt dieper in overname van Roomba-fabrikant door Amazon

Amazon moet een grotere horde nemen voor de overname van stofzuigerfabrikant iRobot. De Europese Commissie wil de deal ter waarde van 1,7 miljard dollar (1,55 miljard euro) uitgebreid onderzoeken voordat ze er wel of niet mee instemt, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Onlangs kreeg het webwinkelconcern wel toestemming van toezichthouders in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk om het bedrijf achter de robotstofzuiger Roomba te kopen.

De beslissing om dieper in de overname te duiken volgt op een voorlopig onderzoek, dat 6 juli eindigt. Het dagelijkse bestuur van de Europese Unie kan bij zo’n uitgebreid onderzoek nagaan of de overname Amazon te veel marktmacht geeft, wat de concurrentie kan beknotten. Daar neemt de mededingingsautoriteit vier maanden de tijd voor.

Britse en Amerikaanse toezichthouders hadden geen grote concurrentiebezwaren. Amazon wil met de producten van iRobot zijn aanbod van ‘slimme’ elektronica uitbreiden. De huishoudelijke apparaten zouden een aanvulling kunnen worden op de spraakgestuurde assistent Alexa van Amazon of andere producten van het internetbedrijf.

Amazon kondigde de overname in augustus vorig jaar aan en moet door de beslissing van de Europese Commissie nog langer wachten voordat die is afgerond. Eerder kocht Amazon het bedrijf achter de Ring-deurbel. Daarmee kunnen gebruikers via een camera zien wie er voor hun deur staat, nadat er is aangebeld.

Amazon en de Europese Commissie wilden tegenover Reuters niet reageren.