Church of England stapt uit Shell uit onvrede over klimaatbeleid

Het pensioenfonds van de Church of England verkoopt zijn belangen in grote olie- en gasbedrijven. Het bestuur van het fonds vindt dat deze bedrijven, waaronder Shell, niet genoeg doen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Het is volgens de Engelse kerk duidelijk geworden dat Shell en enkele andere grote energieconcerns niet “voldoende ambitie hebben om in lijn met het akkoord van Parijs te decarboniseren”, schrijft topman John Ball van het pensioenfonds.

Lange tijd vond de Church of England het nuttiger om als aandeelhouder in gesprek te blijven over klimaatzaken dan volledig uit Shell te stappen. Maar bij de laatste aandeelhoudersvergadering van Shell was al een koerswijziging te zien. De kerk stemde voor het eerst voor een aandeelhoudersresolutie waarin activisten het Britse bedrijf oproepen scherpere tussentijdse doelen te stellen voor het verminderen van de CO2-uitstoot.

Shell wil in 2050 per saldo geen broeikasgassen meer uitstoten, maar heeft volgens critici geen duidelijke tussentijdse doelen om die belofte waar te maken. Het bedrijf maakte onlangs bekend zijn zeer winstgevende gasdivisie te willen laten groeien en de olieproductie niet verder te verlagen. Dit leverde kritiek op van milieugroepen, die het bedrijf ervan betichten winst op de korte termijn belangrijker te vinden dan de strijd tegen klimaatverandering.

De stap van de Church of England is voor Shell vooral een tik voor het imago van het bedrijf, want het belang van de kerk in het bedrijf is maar klein. In totaal heeft de kerk bijna 1,4 miljoen Britse pond belegd in Shell, dat een totale beurswaarde heeft van bijna 158 miljard pond. Maar de kerk zit ook in veel samenwerkingsverbanden van institutionele beleggers en kan daar mogelijk andere aandeelhouders beïnvloeden.