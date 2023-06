Energiebedrijf Eneco: nog steeds veel onzekerheid in de markt

Er blijft veel onzekerheid op de energiemarkt ondanks de sterk gedaalde prijzen. Die zijn het gevolg van een milde winter, besparingen door huishoudens en bedrijven en toegenomen import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) om zo de weggevallen gasleveringen uit Rusland te compenseren. Dat schrijft energieleverancier Eneco in zijn jaarverslag. Topman As Tempelman spreekt daarin van een “uitzonderlijk roerig jaar” en een enorme impact op de samenleving door de energiecrisis.

Al met al zijn de marktprijzen op dit moment “enigszins tot bedaren gekomen”, stelt de onderneming uit Rotterdam. Eneco heeft ook merken als Oxxio en is verder actief in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Vanwege de oorlog in Oekraïne en de sterk geslonken gasleveringen van Rusland aan Europa schoten de energieprijzen vorig jaar hard omhoog en waren er zelfs zorgen over gastekorten. Volgens het bedrijf steeg de gemiddelde maandelijkse rekening van Eneco-klanten van 119 naar 208 euro.

Verder groeide de energiearmoede onder huishoudens met lage inkomens en hoge energierekeningen in Nederland. Ook bedrijven werden geraakt en moesten daardoor soms activiteiten reduceren of stoppen. Maar Eneco stelt dat de situatie veel slechter had kunnen zijn als de overheid niet met steunmaatregelen was gekomen, zoals de verlaging van de energiebelasting en het prijsplafond.

Volgens Eneco zijn er wel risico’s op de markt omdat steeds meer energie wordt opgewekt met wind en zon. Dat zorgt voor meer afhankelijkheid van die duurzame bronnen en grotere kans op prijsschommelingen, waardoor de financiële risico’s toenemen. Om die het hoofd te bieden beschikt Eneco over windparken en centrales die kunnen af- of bijschakelen als dat nodig is. Ook wordt geïnvesteerd in batterijoplossingen en zijn er plannen voor waterstofinstallaties om vraag en aanbod beter in balans brengen.

Verder zijn er ook nog grote prijsschommelingen op de gasmarkt. Volgens Tempelman zal die onrustige dynamiek op de gasmarkt voorlopig blijven.

In het verslag blikt Eneco terug op de periode van 1 januari 2022 tot en met eind maart dit jaar. Eneco stapt over op een boekjaar van 1 april tot en met 31 maart dat grootaandeelhouder, het Japanse Mitsubishi, hanteert. In die periode van vijftien maanden werd een omzet behaald van 13,2 miljard euro, met een winst na belastingen van 380 miljoen euro. Eneco spreekt hier van “stabiele resultaten in turbulente tijden”.