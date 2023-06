Indeed: Nederlandse vacaturemarkt in mei verder afgekoeld

De vacaturemarkt in Nederland is de afgelopen maand verder afgekoeld. Dat meldt vacaturesite Indeed, naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland, op basis van een analyse van miljoenen vacatures. Daarmee lijkt er een “gezondere” balans te ontstaan tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Eind vorig jaar bereikte het aantal openstaande vacatures nog een recordhoogte, maar sinds februari is de daling ingezet, merkt Indeed. Dat duidt erop dat werkgevers steeds meer vacatures weten in te vullen. Maar Stan Snijders van Indeed Benelux houdt een slag om de arm. “Dat de afname nu doorzet, betekent nog niet dat de personele problemen verholpen zijn, maar het biedt wel perspectief.”

Snijders noemt het opvallend dat vooral de vacatures in de gastvrijheids- en toerismebranche afnemen. Juist omdat de zomer voor de deur staat. Uit de data van Indeed komt namelijk naar voren dat het aantal vacatures vorig jaar rond deze tijd flink omhoog ging. In vergelijking met voor de coronacrisis, was er in augustus zelfs sprake van een verdubbeling. Ook in de horeca lijken steeds meer ondernemers personeel te vinden.

De dalende trend is echter niet waarneembaar in de retailsector, waar het aantal vacatures de afgelopen drie maanden juist een kleine stijging liet zien. “Onder andere winkels, warenhuizen en supermarkten kampen nog steeds met personeelskrapte”, legt Snijders uit. “Overal in de winkelstraten zie je dan ook de roep om personeel letterlijk ge√ętaleerd worden. Aangezien het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid iets stijgen, lijkt het er niet op dat deze druk spoedig zal afnemen voor retailers.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde maandag nog dat er vorig jaar 1,6 miljoen nieuwe vacatures waren. Dat was het hoogste aantal sinds het statistiekbureau in 1997 begon met dit te meten. Wel werden veel van die nieuwe vacatures uiteindelijk vervuld of ingetrokken. Vooral in de handel was veel vraag naar nieuwe mensen. Dan ging het bijvoorbeeld om kassa- en verkoopmedewerkers. Ook in de horeca nam het aantal nieuwe vacatures sterk toe.