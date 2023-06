ING onderaan in lagere AEX, focus op rentebesluiten

ING was donderdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die ook een verlies liet zien. De beurshandel stond vooral in het teken van de rentebesluiten van de centrale banken, waaronder die van de Bank of England. De Britse centrale bank zal de rente naar verwachting opnieuw verhogen, na het verrassende hoge inflatiecijfer in het Verenigd Koninkrijk in mei.

In Noorwegen verhoogde de centrale bank donderdag de rente met een half procentpunt tot 3,75 procent om de inflatie te bestrijden. In Zwitserland ging de rente met een kwart procentpunt omhoog. De Turkse centrale bank zal naar verwachting later op de dag de rente flink gaan verhogen. De nieuwe gouverneur van de Turkse centrale bank zou daarmee het rentebeleid in het land willen normaliseren. Eerder werd onder druk van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de rente juist verlaagd ondanks de torenhoge inflatie in het land.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,9 procent lager op 752,55 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 888,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,3 procent.

Naast ING (min 1,8 procent) behoorden de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML tot de grootste dalers, met verliezen tot 1,4 procent. Verzekeraar NN Group en betaalbedrijf Adyen waren de sterkste stijgers, met plussen van 0,8 procent.

Aegon won een fractie. De verzekeraar liet tijdens een beleggersdag weten vol in te zetten op groei in de Verenigde Staten. Nu de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten door ASR binnen enkele weken is afgerond, wil Aegon onder meer het netwerk van adviseurs van zijn Amerikaanse tak Transamerica uitbreiden en verder groeien in de Amerikaanse pensioenmarkt.

KPN verloor 0,3 procent. Het telecomconcern neemt de Nederlandse activiteiten van Youfone over voor een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro. Met de overname versterkt KPN naar eigen zeggen zijn positie in de mobiele en breedbandmarkt aanzienlijk.

Ebusco won dik 1 procent. De fabrikant heeft een contract getekend met het Zweedse Keolis Sverige voor de levering van maximaal 125 elektrische bussen. CM.com steeg 6,7 procent. De chatleverancier is gestart met zijn nieuwe platform voor generatieve kunstmatige intelligentie (AI) bij tien van zijn voornaamste klanten.

De euro was 1,0999 dollar waard, tegen 1,0956 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 71,61 dollar. Brentolie kostte ook 1,3 procent minder, op 76,13 dollar per vat.