KPN neemt Nederlandse activiteiten Youfone over voor 200 miljoen

Telecomconcern KPN neemt voor ongeveer 200 miljoen euro de Nederlandse activiteiten van Youfone over. Youfone biedt telefonie en mobiel internet aan via de netwerken van KPN en telt meer dan 540.000 klanten. De overname zal wel goedgekeurd moeten worden door de mededingingsautoriteit.

Volgens KPN blijft Youfone zelfstandig opereren binnen KPN. Het bedrijf zegt dat met de overname de positie van KPN in de mobiele en breedbandmarkt aanzienlijk wordt versterkt.

“Youfone is een snelgroeiende en uitdagende telecomaanbieder met een onderscheidend merk dat KPN graag toevoegt aan zijn portfolio, naast zijn andere merken zoals XS4ALL, Solcon en Simyo”, aldus een verklaring.

Het in Rotterdam gevestigde Youfone werd in 2008 opgericht door Valentijn Rensing. Hij is topman van het bedrijf. Volgens de website van Youfone heeft de telecomaanbieder ook activiteiten in Belgiƫ via het netwerk van Proximus. Die vallen buiten de deal met KPN.