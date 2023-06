Meer loon personeel Swissport Cargo, ook voor onregelmatige uren

Werknemers van vrachtafhandelaar Swissport Cargo op Schiphol krijgen minimaal een tiende meer loon. Ook krijgen ze een hogere toeslag voor onregelmatige diensten. Dat zijn vakbond FNV en het bedrijf overeengekomen. Eerder deze maand dreigde de vakbond nog met stakingen om de looneisen kracht bij te zetten. De afspraken krijgen nu ook officieel de status van cao.

De loonsverhoging van 10 procent gaat met terugwerkende kracht vanaf begin dit jaar in. De eerder al toegekende loonstijging van 4,25 procent zit wel al in die stijging verwerkt. Vanaf 1 september krijgt iedereen er ook nog structureel 30 euro bruto bij per maand.

Behalve de hogere onregelmatigheidstoeslag zijn er ook afspraken gemaakt voor oudere werknemers. Die kunnen vanaf hun 60e verjaardag het aantal uren dat ze werken afbouwen zonder dat hun loon hard terugloopt. Ook hoeven ze geen nachtdiensten meer te draaien.

De FNV-leden onder de 266 werknemers van Swissport Cargo moeten nog wel stemmen over de afspraken. Stemmen ze in, dan wordt de cao aangenomen.