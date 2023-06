Nederlanders hebben steeds vaker een slimme deurbel

Steeds meer mensen beschikken over beveiligingsapparatuur in huis. In 2023 is die in 28 procent van de huishoudens aanwezig. De slimme deurbel is het populairst. Ruim 1,2 miljoen huishoudens hebben een dergelijk exemplaar, blijkt uit nieuw onderzoek van marktonderzoeksbureau Multiscope.

Ongeveer 14 procent heeft een beveiligingscamera hangen en het bezit van rook- en CO2-melders is het afgelopen jaar het sterkst gestegen, met 4 procentpunt. Consumenten hebben in totaal 779 miljoen euro besteed aan slimme beveiliging en veiligheid, een jaar eerder was dat nog 734 miljoen. Dat komt neer op een stijging van 6 procent.

Bijna een op de vijf huishoudens is van plan binnen een jaar dit soort producten aan te schaffen. Dat zijn in totaal 1,3 miljoen huishoudens. Van deze groep heeft 63 procent nu nog geen slimme beveiligingsapparatuur. De maximale groeipotentie van nieuwe gebruikers is daarmee 840.000 huishoudens, aldus Multiscope.