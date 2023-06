New York Times: Vice Media mogelijk gered van faillissement

Vice Media staat in de belangstelling van een groep kopers, waaronder vermogensbeheerder Fortress Investment Group. Daarmee zou het mediabedrijf gered kunnen worden van een faillissement. De groep zou een bod hebben gedaan van 225 miljoen dollar, melden ingewijden aan de New York Times.

Volgens hen zou het bod van de kopers als enige “gekwalificeerd” zijn, ook al was er sprake van meerdere biedingen. Dat betekent dat andere potentiĆ«le kopers niet voldeden aan de eisen die Vice Media had gesteld, vertelt een van de bronnen aan de Amerikaanse krant.

Vice Media, dat een tijdschrift, website, televisie- en filmproductiebedrijf en platenlabel omvat, is ook in Nederland actief. Het bekendste product van de mediagroep is het tijdschrift Vice. In april was er nog een ontslagronde, drie weken voordat het mediabedrijf een aanvraag deed voor faillissementsbescherming. Dat is een soort uitstel van betaling.

Digitale mediabedrijven hebben het moeilijk doordat adverteerders snijden in hun uitgaven vanwege de onzekere economische vooruitzichten en hun marketingactiviteiten verschuiven naar Facebook, Google en TikTok. Diepgaandere journalistiek met veel eigen onderzoeksverhalen is vaak ook duurder dan andere vormen van digitale content, waardoor het een gemakkelijk doelwit is voor kostenbesparingen.