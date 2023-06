Nikkei daalt na verklaring Powell, Chinese beurzen gesloten

De aandelenbeurs in Tokio liet donderdag een klein verlies zien. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door het vooruitzicht van verdere renteverhogingen door de Federal Reserve. Fed-baas Jerome Powell zei in een verklaring voor het Amerikaanse Congres dat de strijd tegen de inflatie nog een lange weg heeft te gaan en dat het noodzakelijk is om de rente nog iets verder te verhogen tegen het einde van het jaar.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde in het laatste uur van de beurshandel 0,4 procent in de min. SoftBank zakte 1,8 procent en leverde daarmee weer een groot deel van de stevige koerswinst van een dag eerder in. De techinvesteerder kampte met verliezen in de Amerikaanse techsector, waar de techgraadmeter Nasdaq ruim 1 procent verloor.

Ook de Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron stonden onder druk en verloren respectievelijk 4,8 en 3,1 procent. Gamesbedrijf Nintendo behoorde daarentegen tot de sterkste stijgers met een plus van 1,8 procent. Autofabrikant Toyota won 1,2 procent en elektronicaconcern Sony daalde 0,7 procent.

De handel in de Aziatische regio verliep verder relatief rustig aangezien beleggers in China, Hongkong en Taiwan een dag vrij hadden. De All Ordinaries in Sydney raakte 1,6 procent kwijt mede door koersverliezen bij de mijnbouwbedrijven. Zo verloren BHP en Rio Tinto respectievelijk meer dan 2 procent en ruim 1 procent. De Kospi in Seoul hield het hoofd boven water en klom 0,5 procent, mede dankzij een koerswinst van Samsung. Het grote Zuid-Koreaanse tech- en chipconcern won ruim 1 procent. Concurrent SK Hynix verloor daarentegen 0,5 procent.