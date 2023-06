Presidentsdochter stal miljoenen van Angola via Nederlandse firma

Isabel dos Santos, de steenrijke dochter van de ex-president van Angola, heeft ruim 52 miljoen euro gestolen van het Afrikaanse land via haar Nederlandse bedrijf. Dat concludeert de ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Zij deed dit in 2017 door te sjoemelen met de datering van documenten waarin gigantische dividendbetalingen werden goedgekeurd. Daardoor leek ze die winstuitkeringen te hebben goedgekeurd toen ze nog topvrouw was van het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol, terwijl ze in werkelijkheid al ontslagen was op het moment dat ze haar handtekening zette.

Dos Santos was samen met haar in 2020 overleden man eigenaar van de Nederlandse brievenbusfirma Exem. Die BV kreeg in 2006 via omstreden transacties 40 procent in handen van weer een andere houdstermaatschappij, Esperaza, waarin indirect een waardevol belang in het Portugese olie- en gasbedrijf Galp was ondergebracht. Staatsbedrijf Sonangol had de overige 60 procent van Esperaza in handen.

Nadat Dos Santos’ vader, José Eduardo dos Santos, in 2017 was afgetreden als president ontsloeg de nieuwe regering ook zijn dochter als topvrouw van Sonangol. Ze verloor die toppositie op 15 november van dat jaar, zo staat in de rechtbankstukken. Pas daarna liet ze documenten opstellen die het deden voorkomen alsof Sonangol instemde met de uitkering van 67 miljoen euro aan haar eigen bedrijfje Exem, waar na dividendbelasting 52,6 miljoen euro van overbleef.

NRC, dat eerder over de uitspraak schreef, meldt dat de ondernemingskamer ook kritisch is op de Nederlandse mede-eigenaar van trustkantoor TCA. Die zou hebben geweten dat de bewuste documenten geantedateerd waren, maar stelde geen kritische vragen over de besluiten voordat hij ze ondertekende als bestuurder van Exem.

Isabel dos Santos wordt internationaal in verband gebracht met de verduistering van miljarden euro’s ten koste van de Angolese schatkist. In Angola, Portugal en Nederland lopen strafrechtelijke onderzoeken naar haar.

In 2021 oordeelde een arbitragecommissie al dat Dos Santos de aandelen in Esperaza illegaal had verkregen. Daarmee zou de Angolese staat voor honderden miljoenen euro’s zijn benadeeld voor persoonlijk gewin.

Dos Santos heeft alle beschuldigingen van corruptie tegengesproken. De aantijgingen zijn volgens haar een politieke heksenjacht.