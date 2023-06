Tesla verder omlaag op Wall Street na adviesverlaging

Tesla ging donderdag opnieuw omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s kreeg voor de tweede dag op rij een adviesverlaging en verloor ruim 1 procent. Dit keer waren het de analisten van zakenbank Morgan Stanley die Tesla van hun kooplijst haalden vanwege de hoge waardering van het aandeel. Een dag eerder zakte Tesla al 5,5 procent nadat de Britse bank Barclays adviseerde om winst te nemen na de sterke koersstijging van het aandeel dit jaar.

De algehele stemming op Wall Street bleef eveneens voorzichtig, na de drie verliesbeurten op rij. Beleggers verwerkten onder meer een reeks van renteverhogingen door centrale banken. Zo gingen de rentetarieven in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen verder omhoog in de strijd tegen de hoge inflatie.

Ook in Turkije werd de rente voor het eerst in twee jaar verhoogd. Daar werd de rente opgeschroefd tot 15 procent, van 8,5 procent. Met de flinke rentestap wil de nieuwe gouverneur van de Turkse centrale bank het rentebeleid in het land normaliseren. Eerder werd onder druk van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de rente juist verlaagd ondanks de torenhoge inflatie in het land.

Daarnaast kauwden beleggers nog na op de woorden van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident zei in een verklaring voor het Congres dat de strijd tegen de inflatie nog een lange weg te gaan heeft en dat de rente in de Verenigde Staten nog iets verder moet worden verhoogd. Donderdag verschijnt Powell nog voor de bankencommissie van de Amerikaanse Senaat.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 33.264 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4358 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 13.513 punten.

Amazon klom 2,5 procent. Het Amerikaanse webwinkelconcern wordt door het Britse dagblad The Times genoemd als een mogelijke bieder op de Britse online supermarkt Ocado.

Micron Technology steeg 1,2 procent. De Amerikaanse chipfabrikant liet na een bijeenkomst met de Indiase premier Narendra Modi weten 800 miljoen dollar te gaan investeren in een chipfabriek in India.

Coinbase steeg een fractie. Cryptomunt bitcoin steeg voor het eerst sinds april tot een waarde van meer dan 30.000 dollar.

De euro was 1,0982 dollar waard, tegen 1,0956 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,1 procent tot 70,29 dollar. Brentolie kostte ook 3,1 procent minder, op 76,13 dollar per vat.